Picchia la ex per rubarle soldi e comprare alcol e droga | l’incubo vissuto da una donna ad Ardea

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Botte,, un cocktail micidiale. I carabinieri dihanno arrestato in flagranza un 41enne italiano. Deve rispondere alle accuse di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali. In piena serata alcuni residenti hanno sentito le urla di aiuto di una, provenienti da un appartamento in, località Marina Tor San Lorenzo. E hanno chiamato il 112. Una pattuglia dei carabinieri si è recata sul posto e ha notato un uomo affacciato al balcone. Alla vista dei militari, è rientrato in casa precipitosamente e ha spento tutte le luci., la vittima dell’uomo aveva lividi e graffi I carabinieri, insospettiti, si sono diretti alla porta d’ingresso, dove nessuno apriva. Perciò i militari si sono visti ...