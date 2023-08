Piazzatorre | 23enne si sente male nel bosco | arriva il Soccorso alpino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 agosto 2023). Si è sentitodurante un’escursione in montagna e gli amici che erano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’allarme èto alla Stazione della Valle Brembana del, VI Delegazione Orobica, intorno alle 15.30 di lunedì 21 agosto: i tecnici hanno raggiunto, dove si richiedeva un intervento per un ragazzo di 23 anni che aveva avuto un malore. Il giovane si trovava poco al di sopra dell’abitato di, in direzione del rifugio Gremei, quando si è sentito. Quattro i tecnici del Cnsas impegnati, tra cui un sanitario. I soccorritori hanno raggiunto il ragazzo, hanno effettuato gli accertamenti del caso e, in accordo con la centrale, lo hanno trasportato in ospedale.