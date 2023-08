“Pessimo esempio | sei pure incinta…” Federica Pellegrini | la sua vacanza finisce in bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Polemiche su, che ha dovuto subire molte critiche dopo quanto hanno visto i suoi fan sui social. Lei ha annunciato da poco di essere incinta per la prima volta e proprio in queste immagini delle ultime ore abbiamo potuto vedere anche un pancino che cresce sempre di più. E questo è stato senz’altro l’aspetto più positivo di un video postato dall’ex campionessa di nuoto. Ma i follower hanno anche sottolineato un altro episodio negativo. Visto che è in dolce attesa, questa scelta diè stata oggetto di critiche in maniera ancora più feroce. Perché si tratta di un comportamento, ritenuto pericoloso sia per lei che per il bebè che porta in grembo. E l’ira del popolo del web si è manifestata improvvisamente, infatti sono apparsi diversi commenti che non hanno ancora trovato una ...