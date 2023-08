Pessimo esempio | Federica Pellegrini | il video che scatena la tempesta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Quando si è un personaggio pubblico bisogna fare molta attenzione a ciò che si pubblica sui social, perché la polemica è sempre dietro l'angolo. Nelle ultime oreha condiviso con un'amica unche riassume alcuni momenti belli trascorsi in vacanza a Santorini: a un certo punto si vede l'ex nuotatrice in macchina con il marito Matteo Giunta e la coppia di amici. Are un dibattito nei commenti delè stato un utente che ha fatto notare un dettaglio: “Ma le cinture? Sei anche incinta”. Da questo messaggio è partita tutta una discussione tra chi ha preso le difese della, che era seduta dietro al conducente, e chi invece l'ha attaccata. “Tutte le linee guida - scrive un utente - dicono di mettere la cintura soprattutto ora che è incinta ed è ...