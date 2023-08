Un uomo di 29 anni è stato denunciato per aver assunto atteggiamenti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L'uomo, affetto da gelosia ossessiva, aveva molestato e insultato la vittima, ...Ai militari la donna, che ha presentato una denuncia, ha raccontato anche di altri analoghi episodi, mai denunciati sin dal mese di settembre 2022, periodo in cui aveva chiuso la relazionel'uomo.... l'uomo ha raggiunta nell'esercizio commerciale in cui lavora e, dopo averla avvicinata, nonostante i tentativi della donna di allontanarlo, l'ha afferrata e trattenutaforza. Solo l'intervento ...

Perseguita la ex con ingiurie e minacce, denunciato un 29enne

