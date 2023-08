Perché Roberto Donadoni può entrare nella storia del calcio italiano? Doppio CT per la prima volta | le ultime voci

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dallo scorso 2 agosto le lancette del Mondiale femminile 2023, almeno per la Nazionale italiana, si sono fermate con largo anticipo e in maniera del tutto inaspettata. Tre gare giocate all’interno dell’abbordabilissimo Gruppo G, una vittoria e due sconfitte. Il +3 ottenutogara di esordio contro l’Argentina sembrava potesse dare una grande spinta alle Azzurre che, però,hanno subito una manita da parte della Svezia e, poi, un decisivo 3-2 dal Sud Africa. Una manifestazione, quella Mondiale, abbandonata troppo in fretta per i troppi errori: a partire da quelli commessi sul terreno di gioco sino ad arrivare a quelli gestionali. Un harakiri sportivo quello dell’oramai ex ct Milena Bertolini e delle Azzurre che ha portato, lo scorso 7 agosto, alle dimissioni della selezionatrice accompagnate da una lettera diffusa poi sui social. Tutto va ...