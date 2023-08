Perché per Elon Musk e per tutti gli altri gestori di social il tasto blocca non è conveniente

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Da strumento di marketing – che quindi potrebbe favorire gli inserzionisti -, fino a diventare il vero e proprio incubo per chiunque gestisca unnetwork. E non stiamo parlando di certo di profili personali e nemmeno di quello dei creators o degli influencer: qui stiamo esaminando un problema (o un potenziale problema) a livello strutturale di tutte le principali piattaforme che si basano su contenuti generati dagli utenti e, soprattutto, sull'interazione degli utenti stessi. Il riferimento è alla cosiddetta segmentazione della community, che potrebbe essere stata alla base della decisione di– decisione che è ben lontana dall'essere definitiva e che, per il momento, è stata solo annunciata da un tweet del fondatore di Tesla, nonché proprietario di Twitter/X – di eliminare la funzionalità di blocco degli utenti.