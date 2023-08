“Perché è stata rapita” Kata | due mesi e mezzo dopo la scomparsa la nonna decide di parlare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sono passati duedalladi, duedi indiscrezioni e false piste, duelunghissimi per la famiglia della bimba vista per l’ultima volta all’esterno dell’ex hotel Astor e che continua a sperare di trovarla. Nelle ore scorse è intervenuta, per la prima volta, ladi: Esther. Intervidal quotidiano la Nazione ha raccontato il suo pensiero sul caso che coinvolge la nipote. L’intervista inizia con un ricordo: “Era una bambina chiacchierona e piena di energia. Quando mi vedeva urlava sempre: ‘mami, mami”. >“Aggredito e rapinato in casa”. Incubo per Miguel Bosé e il figlio 12enne: pistola puntata alla testa “L’ultima volta che ho vistoera l’8 giugno, un giovedì. Quel giorno, la bambina ...