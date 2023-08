Perché aumenta il prezzo della benzina L' esperta rivela i colpevoli dei rincari

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Caro, i prezzi salgono a dismisura e sono in tanti a chiedere al governo una riduzione delle accise. Ma non tutti sono d'accordo che sia questa la ragione degli aumenti. Se n'è parlato nel corsopuntata di "Omnibus" del 21 agosto e in collegamento c'era Simona Benedettini,di mercato energetico. Secondo gli studi di settore, infatti, in una sola settimana ilto del 9,82%, il gasolio èto del 31%, il gpl è rimasto più o meno stazionario essendoto solo dell'1% rispetto aldel 14 agosto. E conti alla mano si vede che le accise sullaincidono per quasi la metà delfinale di vendita. ...