Per Sereni Orizzonti venti nuove aperture

(Di lunedì 21 agosto 2023) Molto colpite durante la pandemia, nel nostro Paese le residenze sanitarie per anziani rimangono un servizio indispensabile nell'assistenza alle persone non più autosufficienti e di cui, in futuro, ci sarà sempre più bisogno. Tra i colossi privati che continuano ad investire nel settore, c'è il gruppo friulano, dell'imprenditore Massimo Blasoni, che ha in atto un ambizioso progetto di sviluppo che prevede la costruzione e l'apertura diresidenze sanitarie per anziani nei prossimi cinque anni. Un investimento notevole, che consente l'apertura di 2400 nuovi posti letto con importanti ricadute occupazionali: sono previste oltre 1000 assunzioni. Si tratta di strutture che l'azienda costruisce e gestisce: edifici moderni e a basso impatto ambientale ed energetico, in grado di accogliere anziani ...