Per qualche centimetro la Lazio perse la via

(Di lunedì 21 agosto 2023) Crocicchi è la rubrica di Enrico Veronese che ci terrà compagnia in questi mesi di Serie A. Sarà il racconto, giornata dopo giornata, degli incastri imperfetti che il calcio sa mettere in un campo di gioco, di tutto ciò che sarebbe potuto essere, ma non è stato. Che poi, in fondo, è il bello del calcio. La via vecchia, la via nuova. Il sentiero più battuto, quello meno. La cattiva strada, contrapposta a quella giusta. In questi giorni d’estate discendente, nei percorsi montani i trekker dilettanti e gli avveduti si disperdono a ciascun crocicchio, segnalato dal Club alpino oppure di fatto concludente: è il momento in cui la direzione prende una determinata piega, non si torna più indietro e l’esito dipende soprattutto da quella scelta. Nel calcio è lo stesso, e ogni settimana il torneo di Serie A lo ricorda, partita dopo partita: i narratori remoti evocherebbero Ecate, dea ...