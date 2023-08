Pensioni | quanto pesa la denatalità | ecco i dati Istat

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ci sono sempre più pensionati, si allunga il tempo medio di percezione degli assegni e diminuiscono i contributi versati da chi lavora Sono i, in particolare quelli forniti dall’, a spiegarelasulla sostenibilità delle. Il riferimento fatto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante il suo intervento al Meeting di Rimini, “nessuna riforma dellepuò tenere con i numeri dellache abbiamo oggi”, rimanda ai numeri e alle proiezioni che descrivono le conseguenze dello squilibrio demografico. Il Rapporto annuale 2023, nel dettaglio, fotografa una situazione in progressivo peggioramento: calano le nascite, sale il numero di over 65 in rapporto alla popolazione, diminuiscono gli ...