Pensioni | Giorgetti | «Nessuna riforma tiene con questa natalità La manovra? Complicata | non si potrà fare tutto»

Giorgetti: «Nessuna riforma pensioni tiene con la natalità di oggi. Il Patto di stabilità Ue non riparta da gennaio» Il Sole 24 ORE

Nessuna riforma delle pensioni tiene con gli attuali numeri sulla natalità. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al meeting di Rimini. «Il ...«Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c'è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo paese». Lo afferma il ...