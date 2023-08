Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 21 AGOSTO

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

Sembra sempre più plausibile che nelciò che il Governo ha intenzione di fare sullesarà soltanto la proroga per un altro anno della quota 103 . Certo, esistono anche possibilità che continui con la sperimentazione dell'Ape ...... soprattutto in vista delle prossime elezioni europee. Sono, però, diverse le ipotesi di introduzione del nuovo bonus per aumentare ancora stipendi eentro quest'anno: si potrebbe, ...... Nota di aggiornamento al Def, in vista della definizione delle misure ufficiali che saranno decise per la prossima Manovra Finanziaria. Attese per leda nuova riforma fiscale tra nuova ...

La pensione anticipata a 60 anni non è una chimera o il nostalgico ricordo di un’ormai lontana epoca d’oro: ecco come lasciare prima il lavoro nel 2024. Si tratta, sostanzialmente, di sfruttare uno ...Quali sono modifiche e novità per le pensioni che si attendono per settembre e non solo per nuove possibilità di pensione anticipata: cosa aspettarsi ...