Pensiero del giorno – La vastità del mondo

(Di lunedì 21 agosto 2023) A volte mi sento oppressa dalladel. Dalche mi circonda ma anche da quello che avverto dentro di me. In effetti, l’uno è lo specchio dell’altro. Fin dall’adolescenza, ho avuto le spalle scese per via di una scoliosi. Forse, già da allora mi opprimeva qualcosa dele dei miei pensieri. Il creato mi appariva, e mi appare, pericoloso e immenso. Sento che siamo piccoli come formiche rispetto alle grandi vallate, alle catene montuose, alla ionosfera, alle vie che portano alle costellazioni e alle stelle. Chi ha fatto ilcosì grande? E perché ci sentiamo così piccoli? Siamo davvero fragili, cagionevoli, convinti che un nonnulla ci possa annientare? Eppure io so, dalla fisica moderna, che possiamo essere dei giganti, che abbiamo un grande potere nelle nostre mani. Allora mi ...

Un quarto circadebito pubblico dei paesi europei è infatti in pancia alla Bce, la quale ... come Thomas Piketty e Gaël Giraud, l'economista ecologista che più interpreta ildi Papa ...La dittaturaunico non fa sconti a nessuno: anche le persone dichiaratamente di sinistra devono "pensare" che 2+2 fa 5 (e che il sesso non è un dato biologico).Presidente dell'associazione Giordano Bruno, ha fondato i giornali La ragione , poi Liberoe il periodico L'incontro . Con orgoglio ricorda che il fratellononno partecipò alla breccia ...

Polonia, il pensiero del Papa per il pellegrinaggio al santuario di ... Vatican News - Italiano

presentando come questa la risposta al cosiddetto pensiero unico del politically correct di sinistra, ascrivendo di fatto Vannacci alla destra. Ma se non va bene il pensiero unico di sinistra ...Atmosfera da brividi nel prepartita con la Salernitana per l’omaggio di tifosi (e autorità) al tecnico più amato ...