Pebble Beach - Una Mercedes-Benz 540K vince il Concorso d' Eleganza

(Di lunedì 21 agosto 2023) I grandi orologi Rolex disseminati su tutto il comprensorio disegnano le 17 quando unaSpecial Roadster del '37, viene incoronata Best in Show dell'edizione numero 72 deldi. L'auto di Stoccarda, meravigliosamente restaurata e conservata, è una vettura storicamente importante: il primo proprietario è stato lo Scià dell'Afghanistan. Nel mondo, diSpecial Roadster, ne sono conservati solo altri due esemplari. Dieci successi per la Stella. La giornata sul green dell'Us Open era iniziata di buon mattino. Alle 6.30, all'alba, con l'ingresso delle 216 opere d'arte su ruote sulla spiaggia dei ciottoli intorno alla buca 18. A quell'ora c'erano circa 2 mila ...

Un'auto che sarà senza dubbio l'attrazione principale quando verrà esposta domani sul Concept Lawn alConcours d'Elegance .Ma in realtà è del carrozziere delle star Dino Cognolato, che aè a dir poco di casa. È vero, raccontato così sembra un normale concorso. E invece no. Siamo in America, baby, e nella ...Nel prestigioso scenario delConcours d'Elegance 2023 , Infiniti ha svelato una chiara anticipazione del suo futuro linguaggio stilistico attraverso il nuovo concept Infiniti QX Monograph . Inoltre, il modello in ...

Concorso d'Eleganza di Pebble Beach: risultati e auto vincitrice Quattroruote

L'esemplare, una Special Roadster del 1937, era stato originariamente commissionato dallo Scià dell’Afghanistan ...Cifre record alle aste che completano la Monterey Car Week. Noi abbiamo scelto la cara, la bella e l'abbordabile di Pebble Beach ...