Pavard | Inter e Bayern Monaco vicine! Ottimismo generale ? Sky

(Di lunedì 21 agosto 2023)si avvicina all’. Il difensore francese vuole lasciare ile sposare la causaista. Filtra grande? Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, fa il punto della situazione su Benjamin: «L’ha aumentato la parte fissa di cash e questo ha portato un ulteriore avvicinamento tra le parti. La volontà del giocatore di lasciare ilè molto forte e più volte ribadita al club tedesco. Manca che ilindividui un giocatore da mettere in rosa che possa giocare in quel settore di campo.andrebbe a fare il terzo braccetto a destra....

"Annuncio oggi No, oggi no", ha detto l'ad dell', Beppe Marotta, ai microfoni di Radio Serie A con Rds. "Ma siamo messi bene. Abbiamo puntato molto alto in questa esigenza, siamo molto ...Gioca a carte scoperte Beppe Marotta , amministratore delegato dell', a proposito del mercato dei nerazzurri. Tra il possibile arrivo die la cessione di Correa , il dirigente si è soffermato a Radio Serie A . "annunciato a breve Oggi no. Ma ...2 Dice tutto l'amministratore delegato dell'Giuseppe Marotta, intervenuto a Radio Serie A . Tanti gli argomenti trattati dall'ex Juve tra ...- 'Oggi il suo annuncio No, oggi no. Ma siamo ...

L'Inter rilancia, Pavard è vicino: le cifre della trattativa col Bayern La Gazzetta dello Sport

"Ritorno Sanchez Sì, ci può stare". Archiviato il primo successo in Campionato contro il Monza, ora per l'Inter è il momento di tornare a concentrarsi sul mercato. Il primo obiettivo, in questi giorn ...Benjamin Pavard può essere ceduto all'Inter e così il Bayern Monaco ha messo gli occhi un profilo del Feyenoord come sostituto ...