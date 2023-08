Pavard-Inter accordo in arrivo | ma c’è una persona non contenta – Sky

(Di lunedì 21 agosto 2023) Oggi era segnalato come il giorno decisivo per capire la fattibilità diall’e col passare delle ore le sensazioni sono sempre più positive. C’è però unache chiede qualcosa in cambio, come avverte Sugoni da Sky Sport 24. ULTIMI TASSELLI – Benjamin, come raccontato anche dalla nostra redazione, è vicinissimo all’. Alessandro Sugoni spiega cosa manca: «Giuseppe Marotta ha detto che sono messi bene, però cerchiamo di capire cosa significa quella frase che fa parlare di ottimismo. Significa che l’ha alzato la parte fissa dell’offerta e, dunque, si è avvicinata al Bayern Monaco. Non c’è ancora untotale nel dettaglio ma un sostanziale avvicinamento sì. E c’è la volontà didi andare ...

Trattative, affari fatti e rumors di lunedì 21 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di oggi, 21 agosto 2023: Lukaku . Osimhen . Berardi .. Zielinski . solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus , ...Ha detto che Alixis Sanchez potrebbe tornare all'ma ha parlato anche di altro. " Annunciooggi No, oggi no. Ma siamo messi bene. Abbiamo tirato molto alto in questa esigenza, siamo ..."Annunci in giornata perOggi impossibile ma siamo messi bene. È un obbligo essere ambiziosi e puntiamo in alto, non ...spesso siamo tacciati" Lo ha detto l'amministratore delegato dell'...

Inter, le parole di Marotta a RDS: “Pavard arriva Siamo messi bene. Ormai il player trading è diventato fondamentale. Lukaku, Samardzic e Scamacca Mancanza di serietà. Sanchez Vero che ha chiesto ...L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a Radio Serie A soffermandosi a lungo sulle tematiche di mercato ...