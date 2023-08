Pavard all’Inter ma il prezzo lo fa il Bayern | 32 milioni Sky Sport

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’Inter riesce a chiudere un colpo dopo i pasticci Samardzic e Scamacca. I soldi risparmiati per il serbo sono serviti a prendere il difensore francese dalMonaco. E infatti sulla base di 30il terzino, all’occorrenza anche centrale, si vestirà di nerazzurro molto presto. Le due società hanno raggiunto l’accordo e adesso verranno fissate le visite mediche. Scrive Sky: “Ci sarà il nerazzurro nel futuro di Benjamin. Dopo l’accelerata e i contatti, continui e costanti, delle ultime ore, adesso Inter eMonaco hanno raggiunto l’accordo per il cartellino del difensore francese classe 1996. Operazione chiusa sulla base di 30di euro di parte fissa ed eventuali 2di bonus”. . @Inter, accordo col @FCper ...

