Pavard all’Inter | con il Bayern Monaco accordo a un passo! I dettagli – CdS

(Di lunedì 21 agosto 2023)è sempre più vicino, che ha alzato la sua offerta. Come specificato dal Corriere dello Sport, ilè stato praticamente accontetato dalla dirigenza nerazzurra, anche se resta ancora un nodo da risolvere.RAGGIUNTO – L’tra Inter eper Benjaminè ormai stato raggiunto, soprattutto dopo aver alzato l’offerta superando quota 30 milioni e spingendosi a 33, bonus compresi, riducendo ulteriormente la distanza tra domanda (35 milioni) e offerta. Cresce sempre di più la fiducia di vedere presto la fumata bianca definitiva, con unche potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, anche se resta ancora una cosa da capire. Per il...

...di lunedì possa essere una giornata importante per arrivare'intesa con i bavaresi. Marotta a Sky Sport: 'ha espresso la volontà di venire da noi' L'amministratore delegato dell'...Samardzic -, la versione di Pozzo. Novità su. Juve, le novità su Lukaku e Berardi. Kean in Spagna . Se la situazione relativa'attaccante è in evoluzione, con Lukaku che per ...... con il nome di Benjaminche resta molto caldo e l'affare ... che raggiungerebbe il fratello Marcus'ombra del Duomo ...su Thuram L'potrebbe ancora fare qualcosa in mezzo al campo ...