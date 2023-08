Pavard all’Inter | accordo raggiunto | le cifre dell’affare

Questione di poco dunque epotrà partire in direzione Milano, dove sosterrà le visite mediche per poi apporre la firma al nuovo contratto che lo legherà. Si tratta al momento dell'...... BenjaminL'riesce a chiudere un colpo dopo i ... E infatti sulla base di 30 milioni il terzino,'occorrenza anche ...Per quanto riguarda la trattativae Bayern stanno ... economicamente non potevamo concorrere')'Arabia Saudita: ' ...

Pavard all'Inter, trovato l'accordo col Bayern: 30 milioni più 2 di bonus La Gazzetta dello Sport