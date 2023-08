Paura nel salernitano | in fiamme un terreno nei pressi della SS 88

(Di lunedì 21 agosto 2023) Attimi dinelneiSS 88, la strada che collega la città di Mercato San Severino con il territorio di Fisciano, dove nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incendio. Lesi sono sviluppate neidi unprivato. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale di Fisciano, i Carabinieri e una squadra antincendio dell’Humanitas di Salerno. Fortunatamente, al momento non risultano feriti. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al verificarsi dell’incendio ma, si pensa, sia stata causa delle alte temperature estive. Indagano le Forze dell’Ordine. Segui ZON.IT su Google News.

... ha aggiunto Deianira in una Instagram Stories apparsa sul suo profiliprimo pomeriggio del 21 ...che il veneto non accetti le decisioni professionali della fidanzata principalmente perche ...E che "si collocacontesto europeo attuale, difficile sotto molti aspetti, a motivo, tra l'... Il rischio è però che la "di disordini e violenze, la necessità di agire con efficacia davanti ...Non avevadi esprimersi. Gianni Minà con Luis Sepúlveda "Ho raccontato molto - aveva ... L'ex consigliere togato del Csm è l'unico pm presentevolume, le cui foto, sia per selezione, che per ...

Paura nel Catanzarese, corto circuito rischia di distruggere un ... Calabria 7

Attimi di paura nel salernitano nei pressi della SS 88, la strada che collega la città di Mercato San Severino con il territorio di Fisciano, dove nel ...È stata trovata nel bagagliaio dell’auto di lui a Piano di Sorrento ... il silenzio della vittima, per vergogna e paura, anche di fronte ai familiari più cari. Poi l’esasperazione che porta a una ...