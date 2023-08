Paura in via Moroni | in fiamme il tetto di tre palazzine

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 agosto 2023) Bergamo. Un incendio è scoppiato attorno alle 10.30 in viaa Bergamo, vicino a Largo Cinque Vie. Le, per cause ancora in fase di accertamento, sono divampate daldi una palazzina, propagandosi in fretta anche a quelle confinanti. Sul posto in pochi minuti sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco che hanno immediatamente evacuato la zona. Non dovrebbero esserci persone coinvolte. Seguono aggiornamenti.