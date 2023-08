Parte la festa aspettando Ghemon e gli immancabili fuochi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo 12 mesi di duro lavoro fatto di rinunce, sacrifici, tensioni, ansie ma anche abbracci sorrisi e soddisfazioni… È il nostro momento, è il vostro momento, c’è l’abbiamo messa tutta con la speranza di regalarvi lache tutti meritate” E con queste parole che il Comitatoe l’Associazione le 10P Montefalcione presentano il cartellone completo della settimna di festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Santa Lucia. Confermato il concerto dell’artista irpino e di fama nazionaleper il 26 agosto in via Ado Moro a partire dalle 22:00 (LEGGI QUI) le manizioni prenderanno il via domani in Piazza Gugliemo Marcono con LA COMPAGNIA DEL TIGLIO proiezione del film “IL TESORO DEL SANTO”. Il 23 agosto alle ore 21.30 Per le strade del paese, spettacolare “PARATA DELL’ALLEGRIA”, la ...