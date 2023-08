Parkinson e Alzheimer | trovata una cura? Gli incredibili effetti della stimolazione notturna del cervello sulla memoria

(Di lunedì 21 agosto 2023) Incredibile scoperta quelladel. Ecco in cosa consiste e chesembra avere suedsono due delle malattie neurodegenerative più temute da tutti: si tratta di patologie multifattoriali che, se ai loro primi stadi si manifestano con sintomi leggeri e che consentono di vivere una quotidianità del tutto normale, con l’andare del tempo peggiorano e si fanno sempre più invalidanti. Al momento, né per l’una né per l’altra, esistono cure efficaci in grado di contrastare l’avanzaremalattia e quindi i suoi sintomi: ci sono però ottimi riscontri dalladel ...

... aprendo strade verso trattamenti più efficaci per condizioni come il coma, lo stato vegetativo e le malattie neurodegenerative come ile l'. Cosa succede dopo la morte Cosa hanno ...... solitamente dovute al formarsi di precipitati proteici denaturati, quali la malattia dio la malattia di. La morte dei neuroni aumenta con l'età, per l'accumulo di vari danni ...La loro speranza è che un giorno questo tipo di stimolazione possa migliorare anche la memoria di pazienti affetti da altre disfunzioni cerebrali, come ilo l'. L'idea che il ...