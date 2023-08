Paolo Sorrentino | i bagnanti protestano contro la produzione del nuovo film | “Staccata anche la doccetta per disabili”

(Di lunedì 21 agosto 2023) È scoppiata un’inaspettata protesta deidella spiaggia libera della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli,ladeldi. Al centro delle polemiche non c’è la chiusura per alcuni giorni – imposta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – del “Lido mappatella”, meta ogni estate di centinaia di napoletani e turisti, ma le condizioni in cui la spiaggia sarebbe stata ritrovata. “Durante le riprese, risalenti allo scorso 16 agosto, sono state staccate le docce elaper persone contà, inoltre è stato staccato il tubo della fontanina presente sulla spiaggia”, ha rivelato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio ...

finisce nel mirino delle critiche per il nuovo film attualmente in produzione: le motivazioni sono molto ...NAPOLI. Dopo la giornata del 16 agosto, e le polemiche che ne sono seguite, oggie la sua troupe tornerà a girare il suo film al Lido Mappattella. E si ripiterà il divieto d'accesso alla spiaggia già avvenuto la scorsa settiamana. l "Lido Mappatella", meta in ...Protesta dei bagnanti della spiaggia libera della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, contro la produzione del nuovo film di. Nel corso di un sopralluogo svolto dal deputato di Alleanza Verdi - Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a Mappatella Beach, i bagnanti si sono rivolti a lui protestando perché, così ...

Iniziate a Napoli le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino ilmattino.it

Paolo Sorrentino finisce nel mirino delle critiche per il nuovo film attualmente in produzione: le motivazioni sono molto serie ...Il regista premio Oscar torna a girare nella sua città natale, ma incontra le proteste dei cittadini che frequentano la Mappatella Beach. Il deputato Borrelli interviene per chiedere il risarcimento d ...