Paolini-Frech oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Cleveland 2023

(Di lunedì 21 agosto 2023) Jasminese la vedrà contro Magdalenanel primo turno del WTA 250 di(Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. La toscana è reduce dall’ottimo quarto di finale raggiunto a Cincinnati, dove si è arresa con onore di fronte alla giovane padrona di casa Coco Gauff. All’esordio nella città dell’Ohio trova la polacca, che ha vinto due buone partite all’interno delle qualificazioni. L’unico precedente è stato appannaggio di, che quest’anno ha sconfittonel primo turno di Madrid (terra battuta). Anche in questo caso, tuttavia, sarà l’azzurra a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un secondo turno contro una tra la francese Clara Burel oppure la cinese Wang ...

...e la polacca Magdalena, vincente con un doppio 6 - 3 sulla tedesca Tamara Korpatsch. Ricordiamo che l'unica tennista azzurra presente nel tabellone principale è la n.2 d'Italia Jasmine,......Tauson vs (2) Krejcikova a seguire (1) Garcia vs Fruhvirtova a seguire (9) Stephens vs Davis a seguire Podoroska vs (3) Kudermetova COURT 1 ore 17 Burel vs Wang a seguirevs (11)a ......affronterà Diane Parry e in caso di vittoria sulla sua strada avrebbe Noskova o. I quattro match delle azzurre si giocheranno in questo sabato, le prime a scendere in campo sarannoe ...

Live Magdalena Frech - Jasmine Paolini - WTA, Cleveland ... Eurosport IT

Inizio del torneo con rischio pioggia: programma anticipato di un'ora. Subito in campo le due italiane ammesse di diritto nel main draw. Giorgi giocherà martedì ...