... di origine bergamasca, è caduto da una terrazza in via Ciolo, a Gagliano del Capo, facendo un... C'è voluto poco tempo per raggiungere il pronto soccorso dell'Ospedale "Cardinale" di ...... di origine bergamasca, è caduto da una terrazza in via Ciolo, a Gagliano del Capo, facendo un... C'è voluto poco tempo per raggiungere il pronto soccorso dell'Ospedale "Cardinale" di ...... anche se l'origine delè l'aeroporto di Milano Malpensa . Ma i passeggeri se la prendono ... Un'altra ragazza, invece, 'ha avuto un attacco diperché aveva dei medicinali nella propria ...

Panico in volo, passeggero prova ad aprire il portellone Perizona

Rimasti per giorni senza bagagli, costretti a indossare indumenti estivi a temperature gelide, senza prodotti di prima necessità. Ecco cosa è successo a duecento sfortunati crocieristi ...Tragedia sfiorata, ieri sera, a Gagliano del Capo, nel Salento. Un turista è caduto da una terrazza e poi è stato colpito da un mattone. Per ...