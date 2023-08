Pallavolo | Europei | domani le azzurre contro la Bosnia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Torino, 21 ago. - (Adnkronos) - Prosegue il cammino europeo della nazionale del CT Davide Mazzanti. Dopo l'esordio vincente di Verona con la Romania e il doppio successo di Monza con Svizzera e Bulgaria,alle 21:15 (in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer) leaffronteranno laed Erzegovina al PalaGianniAsti (PalaRuffini) di Torino nella sfida valida per la quarta giornata della Pool B del Campionato Europeo Femminile 2023. L'Italia proverà a migliorare il proprio gioco puntando a far risultato pieno nella prima delle due uscite europee in programma in una Torino pronta a far festa con la nazionale. Nota a margine di questa vigilia la sfida particolare che vedrà contrapposti Anna Danesi, vice capitano azzurro, e il suo compagno, Davide Spinelli, fisioterapista in forza allo staff della nazionale ...