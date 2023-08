Pallavolo Casciavola | definiti i gironi dei campionati di serie C e Serie D

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nessuna particolare sorpresa, entrambe le formazioni rossoblù sono state inserite nel girone C, quello così detto "mare"

Volley 2023 - 2024 'Lainforma di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Sara Panelli, ruolo palleggiatrice , per la stagione 2023/2024. L'atleta farà pertanto parte della rosa 2023/24 della ...La PediaTuss completa la coppia di palleggiatrici per la prossima stagione

Pallavolo Casciavola, definiti i gironi dei campionati di serie C e ... LA NAZIONE

il Volley Peccioli e la Pediatuss Pallavolo Casciavola. "Lo scorso anno eravamo nel girone B, con le altre compagini pistoiesi – commenta Maltagliati –, stavolta ci hanno inserito nel C. Stando ai 'si ...