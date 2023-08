Palermo | minorenne ammette stupro di gruppo ma viene scarcerato | procura fa ricorso

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Ha ammesso louno dei sette ragazzi arrestati per la violenza sessuale disulla ragazza di 19 anni avvenuta lo scorso 7 luglio a. Il ragazzo, diventato maggiorenne pochi giorni dopo la violenza, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip del Tribunale dei Minori ha ammesso le sue colpe. Ad inchiodarlo ci sono anche i video raccolti dagli investigatori oltre a una foto in chat con gli amici. Al termine dell'interrogatorio di garanzia la gip Alessandra Puglisi hail ragazzo e ha deciso il trasferimento in comunità. Latrice dei minori Claudia Caramanna ha fattocontro la decisione della gip per chiedere che il ragazzo torni in cella. Oggi saranno sentiti gli altri indagati, tutti maggiorenni. Nel corso di una conversazione ...