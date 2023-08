Palanca e i suoi gol dalla bandierina. “Ridicolo vedere come calciano oggi”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ibaffoni iconici vengono riconosciuti in giro per l’Italia e lui, Massimo, il calciatore che negli anni Settanta e Ottanta segnava direttamente dal calcio d’angolo, si ferma volentieri con gli appassionati di pallone che chiedono conto di quei corner battuti con il piede mancino. Nelle statistiche ne risultano tredici, ma lui racconta siano anche di più, perché un tempo anche le piccole deviazioni dell’avversario passavano sotto il filtro dell’autogol. “Calciavo molto bene le punizioni a giro – racconta – allora ho pensato di poter fare lo stesso dal calcio d’angolo. Spesso è andata bene. Ma da soli non si riesce a fare gol dal corner, serve sempre un aiuto di almeno un compagno. A Catanzaro era Claudio Ranieri ad andare a disturbare il portiere in modo che la palla potesse entrare. A quei tempi i portieri mettevano un uomo sul primo ...