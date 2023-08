Oroscopo settimanale 21-27 agosto 2023 | Marte e Nettuno nel caos | previsioni e consigli | dal segno più fortunato al peggiore!

Dal numero di Vanity Fair uscito nelle edicole nei giorni scorsi, riprendiamo nuove previsioni dell'di Antonio Capitani valide fino a martedì 29 agosto. ARIETE: sia per chi è in vacanza che per chi è a casa, è nei piccoli piaceri e nelle piccole cose che al momento si possono ...Ariete credi in te stesso. Toro l'dal 21 Agosto 2023 indica che una preoccupazione potrebbe mettere a dura prova i tuoi nervi. Gemelli questa settimana si preannuncia più leggera e divertente. Cancro cerca di ...Si tratta di una rubricacon l'di ogni segno zodiacale disponibile ogni domenica solo su The Cryptonomist. Nel nostro slogan di "Raccontiamo il Futuro" , abbiamo voluto ...

L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2023: Mercurio ... Fanpage.it

L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2023, ci accoglie con Mercurio retrogrado. I pensieri saranno più malinconici e meno sicuri ma, forse… Leggi ...Non c'è cura migliore per il proprio benessere che sentirsi innamorati! Oroscopo del giorno Ariete AMORE:S e ti piace una persona ricordati che dovrai sfruttare proprio questi giorni per imprimere la ...