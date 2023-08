Ora i musulmani vogliono in Italia corti islamiche e registro di nozze. È rischio sharia

...di persone sono state arrestate a Jaranwala nel Pakistan orientale dove migliaia dihanno ... E, almeno per, un partito decimato e senza capo non è riuscito, come altre volte, a mobilitare ...... non si tratta di questioni astratte, ma di matrimoni, divorzi, affidamenti dei figli, problemi con un impatto concretissimo sulla vita di un gran numero di famiglie (in Italia, solo i...Tutti gli altri " a partire dai, oltre 200 milioni nel paese " o accettano uno status di ... accademico ed editorialista dell' Indian Express ,: "in India ci sono quasi tutte le ...

Ora i musulmani vogliono in Italia corti islamiche e registro di nozze ... ilGiornale.it

Un sistema di corti islamiche sul modello inglese, e un registro dei matrimoni religiosi, celebrati in moschea o dagli imam seguendo i pilastri del Corano e della tradizione religiosa. I musulmani tor ...SAN DONÀ - «Le donne islamiche che indossano (o non) il burkini raccontino la loro esperienza alla Casa delle donne». L'invito è del comitato femminista "Se non ...