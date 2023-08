Oppenheimer | un video backstage anticipa il film

(Di lunedì 21 agosto 2023) A due giorni dal debutto dinei cinema italiani vi proponiamo unin cui regista e cast parlano dell’esperienza fatta sul set di undavvero fuori dal comune Per evitare lo scontro diretto nel Barbenheimer, vissuto in quasi tutti gli altri paesi anche in Europa, in Italiaha ceduto l’inizio di agosto al più roseo Barbie e si appresta ad arrivare nelle sale il 23 agosto. Se questo gioverà agli incassi delle due pellicole lo vedremo a breve, fatto sta che tra due giorni l’attesissimo nuovodi Christopher Nolan si presenterà finalmente al pubblico italiano. Diin queste settimane estive vi abbiamo raccontato molte curiosità, e oggi vi proponiamo una clip dal. Christopher Nolan e il ...

Oppenheimer: un video backstage in anteprima esclusiva del film di Christopher Nolan ComingSoon.it

A due giorni dal debutto di Oppenheimer vi proponiamo un video backstage in cui regista e cast parlano dell'esperienza fatta sul set.A due giorni dal debutto di Oppenheimer nei cinema italiani, fissato per il 23 agosto, vi proponiamo un video in esclusiva dove regista e cast parlano dell'esperienza fatta sul set di un film davvero ...