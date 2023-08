Oppenheimer | cresce l’attesa | il film di Christopher Nolan al cinema dal 23 agosto

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ambientato negli anni '40, ilnelle sale dal 23è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano padre della bomba atomica Attesa in Italia per l’uscita aldi ‘’, attesissima pellicola sulla vita del padre della bomba atomica firmata da. Ambientato negli anni ’40, ilnelle sale dal 23è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano, interpretato da Cillian Murphy. Nato a New York nel 1904 da genitori di origini tedesche ed ebraiche, è stato autore di importanti contributi nel campo della fisica moderna, in particolare nella meccanica quantistica, ma a segnare una svolta decisiva nella sua vita, e in quella dell’intera umanità, fu il’Progetto Manhattan’, il programma ...