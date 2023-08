Ondata di calore a Madrid | sfiorati i 40 gradi

(Di lunedì 21 agosto 2023)deve fare i conti in questi giorni con un'diche ha portato i termometri a sfiorare i 40. Cittadini e turisti si rifugiano dall'afa bevendo spesso, portando con se' ...

L'dinon dà tregua. Delle 27 città monitorate, nessuna è da bollino verde (livello 0 di allerta). Il ciclone Poppea spazza via il caldo Nerone cambia tutto Come illustrato praticamente ...Madrid deve fare i conti in questi giorni con un'diche ha portato i termometri a sfiorare i 40 gradi. Cittadini e turisti si rifugiano dall'afa bevendo spesso, portando con se' bottigliette d'acqua, e passeggiando all'ombra degli ...L'dinon dà tregua. Delle 27 città monitorate, nessuna è da bollino verde (livello 0 di allerta).

Caldo africano, in arrivo la terza ondata di calore: quando inizia e quali sono i giorni di allerta in Italia. ilgazzettino.it

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "Caldo intenso al Centronord, senza troppi eccessi invece al Sud (eccetto la Campania). Colpa di un anticiclone africano da .../10 Ansa Sulla vetta di Punta Penia, a 3.343 metri d'altezza, il termometro potrebbe avvicinarsi a +15 gradi e sarebbe questo un record da quando su… Leggi ...