Olga Carmona segna il gol-vittoria nella finale | ma poi scopre che il papà è morto | «So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso»

Il padre della stella della Coppa del Mondo femminile spagnolaè morto poche ore prima che lei segnasse il gol decisivo nella finale di domenica contro l'Inghilterra: lo ha riferito la Federcalcio spagnola. 'La Rfef è profondamente addolorata di far ...Il padre della stella della Coppa del Mondo femminile spagnolaè morto poche ore prima che lei segnasse il gol decisivo nella finale di domenica contro l'Inghilterra: lo ha riferito la Federcalcio spagnola. 'La Rfef è profondamente addolorata di far ...Un fulmine a ciel sereno, in uno dei giorni più importanti della sua vita., attaccante che con la sua marcatura ha deciso la vittoria della Spagna nella finale del Mondiale femminile contro l' Inghilterra , al termine della grande impresa è venuta a conoscenza ...

Carmona dalla gioia al dramma: dopo il Mondiale vinto da protagonista, la morte del padre La Gazzetta dello Sport

So che mi hai guardato e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà". Così su Twitter, Olga Carmona, l'attaccante che col suo gol decisivo in finale sull'Inghilterra ha permesso alla Spagna di ...La gioia più grande, poi il dolore più grande. Il padre della stella della Coppa del Mondo femminile spagnola Olga Carmona è morto poche ore prima che lei segnasse il ...