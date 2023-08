Oldboy | la riedizione del 20° anniversario potrebbe incassare oltre 1 milione di dollari nella prima settimana

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 agosto 2023) Grande successo per la versione rimasterizzata e restaurata di, film cult del 2003 tornato al cinema in occasione del suo ventesimo. Il 16 agosto è tornato nelle sale, film cult di Park Chan-wook uscito nel 2003, in una versione rimasterizzata e restaurata per celebrarne il ventesimo. Nonostante siano passati diversi anni, l'interesse dei fan è ancora alle stelle. Stando ai primi dati, infatti, il filmsuperare 1didi incassi. Al momento latargata Neon ha incassato 880milanell'arco di cinque giorni.incassò 15 milioni dial ...