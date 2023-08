Olanda e Danimarca | si agli F16 all' Ucraina

...dell'. "Tu e i tuoi connazionali ci avete mostrato cos'è il vero coraggio" ha detto Frederiksen, "Per questo vi dobbiamo tutto il nostro sostegno . Dall'inizio della guerra, laè ...Gi f16 chiesti a più riprese arriveranno finalmente in Ucraina . Ricevuto l'ok dagli Stati Uniti, Volodymir, Zelensky è andato quasi a prenderli, ieri, in due tappe ine in. I due paesi Nato hanno promesso rispettivamente 42 e 19 jet. È un nostro dovere sostenere l'Ucraina, ha detto la premier danese, Mette Frederiksen . I primi sei aerei ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo quella che ha definito "una giornata potente e molto fruttuosa" che ha visto l'impegno dia consegnare all'Ucraina i caccia F - 16, è ...

Olanda e Danimarca danno decine di F-16 all'Ucraina AGI - Agenzia Italia

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di lunedì 21 agosto 2023. Zelensky in Olanda e Danimarca per portare a casa l’accordo su decine di veicoli militari. Nel frattempo, ...Zelensky vola in Olanda e porta a casa 42 caccia F-16 ma prima di poterli vedere in volo sull'Ucraina ci vorranno mesi.