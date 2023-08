Olanda e Danimarca danno gli F-16 all’Ucraina La Russia | “Decisione che porta all’escalation”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Non è ancora chiaro quanti saranno, ma certo è che l’Ucraina avrà i suoi tanto sospirati F-16 per ricostituire il nerbo della difesa aerea distrutta nel conflitto con la. Nelle scorse ore laha deciso di trasferire 19 caccia, ha annunciato la premier danese, Mette Frederiksen, in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ora si attende di sapere quanti saranno i velivoli messi a disposizione dell’. “Tu e i tuoi connazionali ci avete mostrato cos’è il vero coraggio”, ha detto Frederiksen, “Per questo vi dobbiamo tutto il nostro sostegno. Dall’inizio della guerra, laè stata dalla vostra parte, perché la vostra libertà è la nostra libertà. Sappiamo anche che hai bisogno di più. Ecco perché annunciamo oggi che forniremo diciannove F-16 ...

cederanno F - 16 all'Ucraina e Kiev sta anche trattando con la Svezia per i Jas - 39 "Gripen" The post Dopo gli F - 16, ecco i Gripen: perché l'Ucraina vuole altri caccia ...L'Ucraina ha ricevuto la garanzia che otterrà i caccia tanto richiesti. Una volta ottenuto il via libera dagli Stati Uniti,si sono impegnate a consegnare a Kiev una flotta aerea composta da 61 caccia. Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver sventato un attacco di droni ucraini nella ...L'e laconcederanno F - 16 all'Ucraina quando ci saranno le condizioni per il loro trasferimento, lo ha detto il primo ministro olandese Mark Rutte senza chiarire il numero dei jet da ...

La Russia lo aveva promesso e l'Ucraina è già in allerta. Le misure di ritorsione sono pronte dopo gli attacchi delle forze di Kiev che hanno colpito prima la nave da sbarco ...Zelensky sorride e dice «che ora la Russia avrà paura» e lo si può comprendere: presto tornerà a Kiev con in tasca l'ok al trasferimento di 61 caccia F-16 ...