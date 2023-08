“Oddio | ma sono loro” Il giornalista del TG1 non li riconosce e li intervista in autostrada | la scena è pazzesca e tutti a ridere VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ex coppia di Temptation Islandta al Tg 1 e non viene riconosciuta. È diventato virale ilin cui gli ex protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia appaiono in un servizio del telegiornale della prima rete della televisione pubblica. Si tratta di una coppia che fino a poco tempo fa era particolarmente popolare al punto che la donna entrò pure nella Casa del Grande Fratello Vip. La particolarità per cui i duediventati ‘famosi’ è che lui chiese a lei di sposarlo e quest’ultima decise di accettare. Vi diamo qualche indizio: hanno partecipato a Temptation Island nel 2020. La donna ha oggi 29 anni, è originaria di Anzio e del segno dei Pesci. Lui è di Napoli, tifosissimo della squadra partenopea e lavora in un’agenzia immobiliare. Come tante altre coppie hanno avuto alti e bassi, ma l’anno scorso a ...