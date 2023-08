Nutella Peanut | cos’è e dove si compra per ora

Leggi su cultweb

(Di lunedì 21 agosto 2023) La foto dellagira sui social e molti si chiedono già di cosa si tratti e se sia in vendita. Ebbene si tratta di una nuova versione dial burro d’arachidi, prodotta da Ferrero, ma al momento è in vendita solo negli USA e in distribuzione di prova, quindi limitata. Però esiste, è stata confermata in via ufficiale da Ferrero e non è un fake. Per ora dunque questo prodotto si può acquistare solo ed esclusivamente negli Stati Uniti,è stato lanciato in via sperimentale per capire se il pubblico risponderà positivamente. Da The Impulsive Buy troviamo conferme in merito visto che sono numerose le foto pubblicate che arrivano direttamente dagli scaffali di un supermercato negli States. L’unica possibilità per acquistarla in Italia sembra arrivare dal famoso sito di e-commerce snackglobal.it ...