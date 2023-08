Nuovo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei | 18 scosse dall’alba di lunedì

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Unè iniziatodei, nel Napoletano. Dalle prime ore disi sono registrate decine didi magnitudo superiore a 0.5, con una massima di 2.5. Si tratta della seconda ‘onda’ dopo le 115in 18 ore – con magnitudo massima 3.6 – dello scorso 18 agosto. Non si segnalano danni a cose o persone, ma la popolazione è in allerta e in molti alle prime luci dell’alba si sono trasferiti in strada. “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 4.48, ora locale, è in corso unodei”, ha spiegato il sindaco di Pozzuoli, Gigi ...