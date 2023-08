Nuovo record per lo zero termico | toccata quota 5 328 metri In cima alla Marmolada registrati 14 gradi

Intanto ilitaliano dello zero termico è stato raggiunto stanotte alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri a 5.328 metri. Lo rende noto iLMeteo.it sottolineando che nel nostro Paese ...ZERO TERMICO A 5.328 METRIitaliano dello zero termico raggiunto stanotte alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri a 5.328 metri. Nel nostro Paese è stato superato ildella ...Solo sei mesi dopo ha firmato unaccordo biennale che lo porterà fino alla fine del 2023. Il ...e crede di avere ancora le carte in regola per vincere un ottavo Campionato del Mondo da'.

Nuovo record dello zero termico nella notte a 5.328 metri Agenzia ANSA

Allarme sulle Alpi. Nuovo record italiano dello zero termico raggiunto stanotte alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri a 5.328 metri. Nella Penisola è stato superato il record ...