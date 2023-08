Nuovo piano sbarchi | Gori | “Scelte sbagliate Ci sono i migranti | ma manca il Governo”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 agosto 2023) Bergamo. Per l’assegnazione non conterà solo la popolazione regionale. Questa la sostanza delche ilMeloni ha in mente di portare avanti per cercare di dare una risposta ad un problema diventato ormai urgenza. Il Viminale studia e vara una strategia d’intervento, in virtù di numeri chepiù che raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno: un disegno che, così pare, intende distribuire i cittadini stranieri in maniera differente, con una maggiore flessibilità soprattutto nei capoluoghi, oggi unico punto di raccolta. Dunque non più in via esclusiva in proporzione alla popolazione residente, ma solo in una quota del 70%, perché il restante 30% sarà calcolato rispetto alla superficie del territorio. Il tutto per cercare una soluzione alla ...