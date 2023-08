Nuove accuse nella guerra di spie fra Cina e Usa Pechino | scoperto collaboratore della Cia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) È il secondo caso di spionaggio di un cittadino cinese a favoreCia e, ancora una volta,accusa un suo cittadino di lavorare per l’agenzia di intelligence statunitense. Continua, dunque, ladi intelligence frae Usa conreciproche dopo che, a inizio agosto, erano stati arrestati negli Usa due marinai accusati di spionaggio per conto. Stavolta le autorità del gigante asiatico, rivela la Cnn, hanno accusato pubblicamente un funzionario governativo di lavorare per l’Agenzia, il secondo caso reso noto dasolo ad agosto, mentre il Dragone insiste sulla “sicurezza nazionale”. In una nota il ministero per la Sicurezza dello Stato afferma che sono in corso indagini sul funzionario, un 39enne cinese ...