Novak Djokovic | “Finale pazzesca | una delle partite più difficili”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Era prevedibile, ma viverlo è semplicemente unico. Alcaraz--Alcaraz è la rivalità dell’anno e nella notte scorsa a Cincinnati ve ne è stata l’ennesima prova. I due infatti si sono ritrovati indel master 1000 in quello che è poi divenuto una sorta di re-match delladi Wimbledon. Stavolta però a trionfare è statoper quella che è stata fin da subito definita la partita dell’anno. Una sfida durata quasi 4 ore, una gara da vincere in rimonta perche contro Alcaraz questa volta non ha sbagliato. Ha concesso un set all’avversario (5-7), poi si è preso gli altri due dopo infiniti tie break con un 7-6 (9-7) e 7-6 (7-4). Alcuni dati riportano che sia stata laal meglio dei tre set più ...

Carlos Alcaraz Lacrime, commozione e battute. È tutto quello che è accaduto durante la cerimonia di premiazione al Master 1000 di Cincinnati. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno dato vita a una delle partite (insieme a quella di Wimbledon) più incredibili della stagione e il serbo si è regalato una vittoria pazzesca dopo aver annullato ...Una partita da leggenda, tra numero 1 e numero 2 al mondo. Novak Djokovic vince la sfida che tutti sognavano contro Carlos Alcaraz in una finale epica conclusa 5 - 7 7 - 6 7 - 6. E Sky Sport celebra quella che è 'una partita straordinaria, da vedere e ...Si erano lasciati nel tempio del tennis , Wimbledon, in una finale che aveva dato l'impressione che stesse avvenendo un definitivo passaggio di consegne tra il re degli Slam, Novak Djokovic, e il nuovo che avanza, Carlos Alcaraz . L'abdicazione, se così vogliamo chiamarla, non è ancora avvenuta dopo la vittoria in tre set del serbo Nole (5 - 7, 7 - 6 7 - 6) contro il ...

Novak Djokovic si è vendicato. Un mese e mezzo dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon, il serbo ha restituito a Carlos Alcaraz pan per focaccia. A Cincinnati, Djokovic ha conquistato il 39° ...