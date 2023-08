Non solo tassi | anche lo psicodramma cinese piomba a Jackson Hole

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 agosto 2023) I banchieri centrali che si stanno per riunire a, nel Wyoming, per il tradizionale simposio organizzato dalla Federal Reserve (versione americana del forum di Sintra, promosso dalla Bce), non potranno sottrarsi a una attenta riflessione di quello che sta succedendo in Cina. Il collasso di Evergrande, che pochi giorni fa ha presentato a New York un’istanza di ristrutturazione ma che ha tutto il sapore di un concordato coi creditori, è il simbolo inequivocabile dei nuovi mali del Dragone. Il quale, ora più che mai, teme per il suo futuro. Come birilli sono pronti a cadere altri giganti del mattone, tra tutti Country Garden, maSoho. Un effetto domino già materializzatosi sul versante obbligazionario, vista la conclamata emorragia di capitali che in sei mesi ha visto evaporare 7,6 miliardi di dollari di bond governativi ...