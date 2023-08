“Non si sposano” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | l’amara notizia | “Gliel’ha chiesto | ha rifiutato”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dopo tre anni di lontananza dal loro primo incontro all’interno della residenza del Grande Fratello Vip,continuano a coltivare la loro relazione amorosa. Recentemente, l’ex concorrente del reality show ha anche dato il benvenuto al loro primogenito, Gabriele, e al momento non stanno valutando l’idea di espandere ulteriormente la famiglia. Durante una recente conversazione, però, i due hanno confessato di essere in considerazione di unirsi in matrimonio, una possibilità che potrebbe concretizzarsi nel futuro. Nonostante ciò,ha rivelato chele ha già proposto di sposarla, ma lei ha declinato l’offerta: “Un po’ di tempo fa,mi ha espresso il desiderio di celebrare un matrimonio civile, solo con la nostra presenza ...